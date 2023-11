MPGO cumpre mandados de busca e apreensão contra suspeitos de fraudar partidas de futebol; veja lista de jogos

O Ministério Público de Goiás (MPGO) cumpriu, na manhã desta terça-feira (28), 10 mandados de busca e apreensão em 05 estados contra suspeitos de fraudes em resultados de partidas de futebol.

As ações fazem parte da 3ª fase da Operação Penalidade Máxima e as ordem judiciais foram deflagradas nos municípios de Goiânia (GO), Bataguassu (MS), Campina Grande (PB), Nilópolis (RJ), Santana do Parnaíba (SP), São Paulo (SP), Volta Redonda (RJ) e Votuporanga (SP).

De acordo com o MPGO, a suspeita é de que um grupo criminoso oferecia valores financeiros para jogadores em troca de punições com cartão amarelo, vermelho, cometimento de pênalti ou placar parcial na partida, no intuito de obter lucros em sites de apostas esportivas

Ao todo, estão sendo apuradas 07 partidas de campeonatos nacionais, referentes ao segundo turno, e de embates estaduais, ocorridas em janeiro e fevereiro deste ano.

Os jogos investigados são: Avaí x Flamengo, pela Série A do Brasileirão de 2022; Náutico x Sampaio Corrêa, pela Série B do Brasileirão de 2022; Náutico x Criciúma, pela Série B do Brasileirão de 2022; Goiânia x Aparecidense, pelo Goianão de 2023; Goiás x Goiânia, pelo Goianão de 2023; Nacional x Auto Esporte, pelo campeonato paraibano de 2023; e Sousa x Auto Esporte, pelo campeonato paraibano de 2023.

Até o momento, 3 denúncias já foram recebidas pelo Poder Judiciário e 32 pessoas foram acusadas de integrar a organização criminosa e corrupção em âmbito desportivo.