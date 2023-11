Mãe ‘entrega’ filhas para serem estupradas por homem que conheceu pela internet

Meninas de 05 e 13 anos começaram a ser abusadas logo nos primeiros contatos com o novo companheiro da mulher

Maria Luiza Valeriano - 29 de novembro de 2023

Mulher se mudou para São Paulo com as filhas (Foto: Reprodução/Google Maps)

Alexânia foi palco de um caso horripilante em que uma mãe entregou as duas filhas, de 05 e 13 anos, para serem estupradas pelo companheiro. Presa nesta segunda-feira (27), a mulher afirmou que conheceu o homem em um aplicativo de relacionamentos e imediatamente se mudou para São Paulo, com as filhas, para morar com ele.

A história é considerada forte mesmo para quem trabalha há anos combatendo o crime. Em depoimento, a delegada responsável pelo caso, Silzane Bicalho, chegou a questionar se a suspeita possui algum transtorno mental ou se fazia uso de entorpecentes, mas ela negou e assumiu todas as acusações.

Embora a prisão tenha ocorrido nesta segunda-feira (27), os abusos tiveram início há meses. “É um dos casos mais chocantes que eu já vi”, afirmou a investigadora em entrevista ao radialista Jonathan Cavalcante.

A ‘permissão’ da mãe para que as filha de 13 anos fosse estuprada pelo novo namorado teria ocorrido logo na viagem de Alexânia para São Paulo – na primeira parada em um posto de combustível.

“Ela permitiu que o companheiro estuprasse a filha de 13 anos. A menina chora, disse que estava doendo e ela [a mãe] falou que ‘vai passar e amanhã [a filha] vai querer de novo'”, explicou a delegada responsável.

Enquanto isso, a mãe também planejava entregar a filha de 05 anos para que o mesmo fosse feito com ela. Apesar de não ter sido violentada como a irmã, a criança também já foi submetida à atos sexuais após ter sido vendada pela própria mãe.

Atualmente, o homem se encontra foragido.