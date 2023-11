Mãe que entregou filhas para serem estupradas pelo namorado foi presa ao tentar levar as crianças de volta aos abusos

Meninas de 05 e 13 anos foram resgatadas pelo pai biológico há cerca de dois meses e estavam morando em Alexânia

Maria Luiza Valeriano - 29 de novembro de 2023

Imagem ilustrativa. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Após se mudar para São Paulo, mãe que entregou filhas para serem estupradas pelo novo namorado foi presa em Alexânia enquanto tentava buscar as filhas a mando do homem. Ela foi detida nesta segunda-feira (27) pela Polícia Civil (PC) do município, onde as meninas de 05 e 13 anos moravam com familiares.

O homem, um caminhoneiro que ela conheceu por um aplicativo de relacionamentos há poucos meses, enviou a mãe para Alexânia de Uber. “O objetivo dele era continuar os abusos sexuais”, afirmou a delegada responsável pelo caso, Silzane Bicalho, ao repórter Jonathan Cavalcante.

Logo na viagem para São Paulo, o suspeito já estuprou a adolescente, com ‘permissão’ da mãe. Além disso, a criança de 05 anos também foi vítima, tendo sido vendada pela mulher e submetida a atos sexuais feitos pelo homem.

As crianças foram resgatadas da situação estarrecedora quando o pai foi até a capital paulista para buscá-las, há cerca de dois meses. Desde então, elas moravam com a tia paterna.

“No celular da mãe, a gente viu que o padrasto estava pressionando ela a buscar a criança de 05 anos para que ele pudesse estuprá-la. Ele combinava com a mãe a forma que ele iria executar a ação”, disse Silzane.

Segundo a delegada, o suspeito ligou mais de 20 vezes tanto para a mulher quanto para o motorista para saber onde estavam. “Ele iria pegar a mulher com as meninas em Abadia de Goiás. De lá, acredito que iriam para São Paulo”.

A PC investiga o caso e está em busca do suspeito, que segue foragido.