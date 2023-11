Bruno Peixoto não joga a toalha diante da pré-candidatura de Jânio Darrot em Goiânia

Estratégia do deputado nos próximos meses é usar pesquisas qualitativas para mostrar ao governador que ele seria o melhor nome da base

Pedro Hara - 30 de novembro de 2023

Bruno Peixoto, presidente da Alego. (Foto: Sérgio Rocha/Alego)

Pré-candidato à Prefeitura de Goiânia, Bruno Peixoto (UB) não reagiu nada bem às falas de Jânio Darrot (MDB) de que seria escolhido do governador Ronaldo Caiado (UB) para disputar o Paço Municipal.

Pessoas do entorno do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) comentaram à Rápidas que ele ficou irritado com o ‘anúncio de maneira antecipada’.

A estratégia do deputado nos próximos meses é usar pesquisas qualitativas que tem feito para mostrar ao governador de que o nome dele seria o nome mais competitivo da base.

Na Alego, Bruno não esconde a alegria toda vez que é citado por colegas como pré-candidato ou então “futuro prefeito de Goiânia”.

Nos próximos dias muitos apostam que ele começará dizer publicamente que Goiânia está “cansada de forasteiros”.

Vale lembrar que Rogério Cruz (Republicanos) é carioca e Jânio Darrot é ex-prefeito de Trindade.

Felipe Cecílio retira pré-candidatura à Prefeitura de Goiânia

Então pré-candidato à Prefeitura de Goiânia, Felipe Cecílio (MDB) adiou o desejo de estar à frente do Paço Municipal para apoiar a candidatura de Jânio Darrot (MDB).

O anúncio foi feito nas redes sociais com uma foto dos dois. Na legenda, o jovem deseja boa sorte ao ex-prefeito de Trindade.

Deputados esperam que morte de Fábio Escobar não monopolize o debate na Alego

Deputados ouvidos pela Rápidas esperam que as discussões envolvendo a morte de Fábio Escobar na Alego não tomem tempo das sessões igual ao debate sobre Israel e Hamas, que monopolizaram o debate nas últimas semanas.

Na sessão da última terça-feira (28), parlamentares usaram a tribuna para falar sobre a morte do empresário, diminuindo o tempo de conversas sobre os projetos que estão em tramitação na Casa.

Investigado por rachadinha, vereador de Anápolis quer ser prefeito

Enquanto aguarda a investigação no 3ª DP sobre esquema de rachadinha em seu gabinete, o vereador Hélio Araújo (PL) visitou um padre amigo para pedir uma benção: ser prefeito de Anápolis.

Com a desistência de Major Vitor Hugo, ele passou a alimentar o desejo e não se faz de rogado ao dizê-lo publicamente.

Garante que teria o apoio de Jair Bolsonaro e de outros de peso, como Gustavo Gayer.

O deputado, no entanto, é um dos maiores entusiastas do pedido de cassação do mandato de André Janones (Avante), apresentado pelo PL ao conselho de Ética da Câmara.

O parlamentar federal é investigado pelo mesmo crime imputado por um ex-assessor a Hélio Araújo.

Preso, prefeito de Iporá muda horário de expediente dos servidores

Ainda prefeito de Iporá, Naçoitan Leite (sem partido) diminuiu a jornada de trabalho dos servidores da prefeitura.

A partir do dia 1° de dezembro, o expediente será das 07h às 12h. A justificativa é para reduzir gastos.

Nota 10

Para o Hospital das Clínicas da UFG, que em parceria com a Sociedade Brasileira de Dermatologia realizará um mutirão no sábado (02) de prevenção ao câncer de pele.

Haverá atendimentos gratuitos das 09h às 15h, na entrada da 1ª Avenida, no Setor Leste Universitário.

Nota Zero

Para Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) de Goiânia. O asfalto ‘sonrisal’ de várias das ruas da cidade não suportou as primeiras chuvas e começou já abriu vários buracos, prejudicando os motoristas da capital