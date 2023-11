Naiara Azevedo revela que casa, fazenda e veículo de luxo estão em nome do ex e da família dele

Em depoimento, artista ainda afirmou que envolvidos chegaram a impedir acesso de dados sobre os próprios bens

Gabriella Pinheiro - 30 de novembro de 2023

Naiara Azevedo. (Foto: Reprodução/ Instagram)

A cantora Naiara Azevedo, que procurou uma Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), em Goiânia, para denunciar que teria sido vítima de violência doméstica e constrangimento ilegal por parte do ex-marido, Rafael Alves Cabral, também sofre com uma espécie de apagão da vida financeira.

Em depoimento, a artista alegou que todas as contas bancárias são movimentadas pelo ex e pelos irmãos dele e que, recentemente, havia descoberto que vários bens dela – como casas, fazenda e veículo de luxo – estavam registrados no nome deles.

Naiara também alegou que, além de não saber sobre a movimentação financeira, os envolvidos também dificultavam o acesso dela aos dados por meio de pressões psicológicas.

A situação começou após, conforme ela, ter sido coagida pelo ex-marido a assinar uma procuração autorizando a mãe dele, que faleceu recentemente, a pleno poderes sobre todos os bens.

De acordo com a cantora, um certificado digital era usado pela família do ex-companheiro, para que todos os contratos fossem assinados por eles, sob o argumento dela se preservar a tocar somente a carreira. Até o momento, a cantora ainda não possui informações sobre os bens e valores do patrimônio administrado pela família do ex.

A sertaneja ainda alegou que possui duas casas registradas no nome dela e uma outra residência, que é paga por ela e ele, mas que está somente no nome de Rafael.

Nesse local, segundo a cantora, é que ficam guardados as roupas, objetos pessoais, móveis e eletrônicos que são usados nos shows. Por isso, ela teme que a família do ex danifique ou subtraia algum dos objetos.

Em tempo

No depoimento, prestado na quinta-feira (29), Naiara acusou o ex-marido de ter protagonizado um episódio de violência física e psicológica por meio de agressões e ameaças por diversas vezes.

Segundo a cantora, no dia 07 de julho deste ano, ele a teria agredido e ainda dizer: “bêbada, louca, vou acabar com a sua vida e com a sua carreira”.

Desde então, o casal estaria separado. Mesmo depois do término, ela afirma que o ex-marido e o irmão dele, que são sócios dela, teriam trancado os equipamentos, que também pertencem a ela, nas véspera de shows e que, caso a mesma quisesse usar, teria que alugá-los.

Além de representar criminalmente, a cantora solicitou a emissão de Medidas Protetivas de Urgência, contra o ex-parceiro e também o ex-cunhado.