Defesa Civil de Anápolis aponta como se proteger durante tempestades perigosas

São várias as medidas e cuidados que população pode adotar para ter mais segurança nas ruas e nos carros

Maria Luiza Valeriano - 02 de dezembro de 2023

Imagem mostra transbordamento do Córrego das Antas, na altura da Amazílio Lino. (Foto: Isabella Valverde/Portal 6)

A época de chuva se tornou sinônimo de medo com os casos crescentes de alagamentos, construções destruídas e até mortes. Diante disso, a Defesa Civil de Anápolis pontuou ao Portal 6 quais são as medidas que a população deve tomar para garantir a segurança durante as tempestades previstas para os próximos dias.

Segundo o Capitão Vilmar Teixeira Andrade, uma dica essencial é se atentar ao nível da água. Estando a pé, de bicicleta ou motocicleta, ao ver que a água passa do nível do meio-fio, é preciso buscar um local mais seguro.

“Orientamos não arriscar atravessar. A pessoa pode ser arrastada, pode cair no bueiro ou em um buraco provocado pela chuva. Então, deve esperar a chuva passar e a água diminuir”, explicou. Segundo o capitão, o maior número de ocorrências se encaixa neste quesito, com pessoas arrastadas por enchentes.

Se estiver em um carro, a água não deve passar da metade da roda. Isso porque já risco do motor parar de funcionar e ainda de ser arrastado pela enxurrada. Vale destacar que baixadas são pontos ainda mais perigosos, por apresentar acúmulo de água.

Se uma pessoa se encontrar nessa situação, o mais indicado é acionar o Corpo de Bombeiros, por meio do número 193. Em seguida, retirar o cinto de segurança e ligar o automóvel sem dar partida para conseguir abrir as janelas caso o carro seja levado – possibilitando a saída das pessoas do veículo.

“Em relação aos raios, orientamos que as pessoas evitem piscinas, se abrigar debaixo de árvores e em locais abertos como campos de futebol. Se o indivíduo se encontrar em um lugar do tipo, o mais seguro é aguardar dentro do carro, que oferece uma proteção contra as descargas elétricas”, finalizou.