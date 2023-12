Dupla de travestis é investigada após aplicarem “golpe da maquininha” em clientes que aceitavam programa

Suspeitas deixavam vítimas no prejuízo, após fingir que aparelho estaria dando problema na hora do depósito

Da Redação - 02 de dezembro de 2023

Imagem ilustrativa da Avenida Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução/Google Street View)

Uma dupla de travestis está sendo investigada em Aparecida de Goiânia, suspeita de aplicar um “golpe da maquininha” em clientes, na Vila Nossa Senhora de Lourdes.

As criminosas, que são garotas de programa, agiriam de modo a atrair as vítimas, convidando-as para uma “sessão” pelo valor de R$ 50.

Assim, elas exigiriam que o pagamento fosse feito de modo antecipado, oferecendo uma máquina de cartões para efetuar o depósito.

No entanto, quando os clientes faziam a transferência, o aparelho apontava que tinha dado um erro e pediam para que as vítimas tentassem novamente.

Dessa forma, a dupla ludibriava os homens quantas vezes fossem necessárias, até que eles percebessem que estavam sendo enganados.

Depois disso, elas fugiam do local, deixando as vítimas para trás, no prejuízo, sem efetuar de fato o programa.

O caso mais recente aconteceu nesta sexta-feira (1º) e a vítima buscou uma delegacia no município para registrar denúncia contra a dupla criminosa. Caberá agora à Polícia Civil (PC) continuar investigando as suspeitas.