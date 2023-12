Tocantinenses provam que ainda têm muito de Goiás promovendo concurso sobre pequi

Competição, realizada no município de Gurupi, chamou a atenção pela disputa calorosa de roeção dos caroços

Samuel Leão - 03 de dezembro de 2023

Competição de comer pequi em Gurupi viraliza. (Foto: Rperodução)

Por mais que o pequi seja comumente relacionado a Goiás, são vários os estados que têm as árvores produtoras do fruto. Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais, Tocantins mostra que também tem tradição no consumo da iguaria.

Com mais de 50 mil visualizações, uma competição, realizada no município de Gurupi, chamou a atenção pela disputa calorosa de roeção dos caroços.

Vários internautas brincaram com a situação, que seria tida até como privilégio por alguns, mas que já foi recebida com certo ciúme por outros.

“Eu ia entrar na competição só pra poder comer a vontade”, brincou um, enquanto outro apontou: “povo do Tocantins querendo forçar a barra para dizer que pequi é de lá”, expressando a polarização do domínio do fruto.

São diversos competidores, enchendo bandejas de pequis roídos, enquanto lutam para consumirem o maior número possível. No evento, o vencedor levou o prêmio de R$ 1.500 por ter comido a maior quantidade.

A publicação não revela quem foi o campeão, mas mostra vários competidores dando o máximo e roendo pequis a toda velocidade. Afinal, o pequi não se apresenta e faz a felicidade apenas de Goiás, mas também está em diversos outros estados.

