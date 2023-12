SENAI Anápolis abre vagas para mais de 45 cursos profissionalizantes de forma gratuita

Oportunidades são para as mais diversas áreas, visando atender diferentes demandas do mercado

Caio Henrique - 04 de dezembro de 2023

Fachada do SENAI, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

A Faculdade SENAI Roberto Mange, em Anápolis, está com vagas abertas para mais de 45 cursos profissionalizantes, de forma gratuita, e na modalidade de Ensino a Distância (EaD).

As oportunidades são para diversas áreas e visam atender diferentes demandas do mercado.

Alguns dos cursos divulgados foram: Agente de Fiscalização Ambiental, Ajudante de Eletricidade, Ajudante na Produção de Bebidas Não Alcoólicas, Assistente Ambiental de Distribuição e Assistente de Operações Logísticas.

A cartela de opções, porém, é bem mais variada e pode ser vista na íntegra através do site do Senai Goiás ou pelo perfil do Instagram @senai.anapolis.

Os interessados devem se atentar a alguns requisitos. São eles: a conclusão do ensino fundamental e ter um acesso estável à internet, visto que as aulas serão ministradas de forma online.

Cada curso tem o próprio edital e mais informações podem ser obtidas através do telefone (62) 3902-6200.