Clientes flagram colônia de larvas em meio a caixas de leite em supermercado famoso de Anápolis

Mal-cheiro e "algo molhado nas mãos" teriam sido os indícios que levantaram as primeiras suspeitas

Samuel Leão - 05 de dezembro de 2023

Produtos com larvas são flagrados no Atacadão, em Anápolis. (Foto: Captura)

Ao ir até o supermercado, no que deveria ser uma simples missão de realizar algumas compras para casa, clientes de Anápolis acabaram sendo surpreendidas por diversas larvas em meio às caixas de leite.

A cena aconteceu na noite desta segunda-feira (04), no Atacadão – estabelecimento situado no km 123 da BR-060, no bairro Setor Tropical.

A cena foi registrada em vídeo pelas clientes, que enviaram a denúncia ao Portal 6. Segundo elas, que são mãe e filha, a suspeita de algo errado se iniciou após sentirem “mal-cheiro e uma coisa molhada” nas mãos enquanto levantavam um engradado com os produtos.

“Olha os corós, grava aí. Meu Deus, no Atacadão hein, por isso que o leite está em promoção”, chegou a comentar uma das consumidoras.

Além da descoberta, elas denunciaram a presença de diversos produtos nas prateleiras bem no limite da data de validade, sem nenhum tipo de sinalização.

O Portal 6 entrou em contato com o Atacadão, a fim de ofertar o espaço para um posicionamento acerca do episódio.

O estabelecimento, porém, sustentou que iria averiguar a possibilidade e não deu um retorno em tempo hábil. O espaço segue em aberto.

O que fazer nesse tipo de situação

A reportagem também conversou com o Diretor de Vigilância em Saúde no município, Gúbio Dias Pereira, que explicou onde pode ter ocorrido um erro para resultar em tal acontecimento e fez alertas à população.

“Se o produto veio dessa forma, seria uma falha durante o processo produtivo, na higienização, resfriamento e isolamento da área, já se foi durante o armazenamento, neste caso a falha seria por parte do distribuidor, por isso é importante observar a devida higiene e conservação dos alimentos”, pontuou.

Segundo ele, o órgão sanitário define, junto aos produtores, quais os critérios, garantias e análises para estipular esse prazo de validade. Esse processo depende de vários pontos: se o alimento é congelado, resfriado, embalado a vácuo, entre outros. Ainda foi feito um alerta especial para alimentos de origem animal.

“Eles têm um risco bem maior, são produtos de alta perecibilidade. Ficando resfriados, eles têm um curto prazo de consumo. O grande problema é a infecção alimentar, que pode causar desde sintomas leves como enjôo e náusea, até sintomas mais graves, inclusive com a necessidade de internação, podendo levar a óbito”, ressaltou.

O gestor ainda reforçou à população que, em casos nos quais sejam descobertos produtos à venda sem as condições mínimas de conservação e validade, é importante acionar a Vigilância Sanitária, que irá recolher os produtos e autuar o mercado de acordo com a situação.

*Colaboraram Caio Henrique e Isabella Valverde.