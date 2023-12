6 coisas que são normais no Brasil, mas proibidas em outros países

Apesar de fazerem parte do costume de muitos, esses itens e ações fogem da normalidade em outras regiões

Gabriella Pinheiro - 08 de dezembro de 2023

(Foto: Captura de Tela/JC Play/YouTube)

O Brasil é um país vibrante e diverso, com uma cultura rica e peculiaridades que podem surpreender quem está acostumado com diferentes normas ao redor do mundo.

No entanto, algumas coisas que são normais no Brasil, são proibidas em outros países e lugares do continente.

1. Uso de fogos de artifício

A cultura de celebrar festas e eventos com fogos de artifício é comum no Brasil, especialmente durante as festas juninas.

Contudo, em muitos países, o uso destes materiais é estritamente regulamentado ou até mesmo proibido devido a preocupações com segurança e bem-estar dos animais.

2. Bronzeamento na praia e biquínis reduzidos

Nosso país é conhecido por suas praias deslumbrantes e pelo estilo de vida descontraído, o que se reflete nos biquínis reduzidos usados pelas mulheres.

Em algumas culturas mais conservadoras ou em países com diferentes padrões de vestimenta, esses trajes de banho podem ser considerados inapropriados.

3. Chicletes

Embora sejam uma das coisas mais normais na América Latina, em Singapura, por exemplo, a importação de chiclete é proibida desde 1992.

A medida visa manter as ruas e locais públicos da cidade limpos e sem resíduos do material pregado em algum canto.

4. Venda de bebidas alcoólicas em locais públicos

No Brasil, é comum encontrar vendedores ambulantes vendendo cerveja em praias, parques e eventos esportivos.

Em alguns países, como os Estados Unidos e alguns países europeus, por exemplo, as leis são mais restritas quanto à venda de álcool em locais públicos não licenciados.

5. Ketchup

Uma das coisas que é normal por aqui, mas proibida em outros lugares é o ketchup. Para se ter uma ideia, desde 2011, o consumo desse condimento é proibido em refeitórios escolares na França no intuito de preservar a cultura local;

6. Cápsulas de café

Por fim, as cápsulas de café são mais um dos itens comuns por aqui, mas proibidos em outros países, como é o caso de Hamburgo, na Alemanha.

Isso acontece porque os órgãos públicos foram proibidos de usar cápsulas de plástico de café.

