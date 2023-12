Inês Brasil é atração confirmada em boate de Goiânia no sábado (09)

Ingressos podem ser obtidos de forma antecipada ou na portaria do evento

Gabriella Pinheiro - 08 de dezembro de 2023

Cantora Inês Brasil. (Foto: Reprodução/ SBT)

Conhecida pelas apresentações polêmicas com direito a topless, a cantora e influenciadora Inês Brasil estará em Goiânia neste sábado (09) para um show.

O evento acontecerá na boate Sync Club, que fica no Setor Sul, e terá início às 23h, com término previsto para às 07h do dia seguinte.

Os ingressos custam R$ 60 e podem ser obtidos com antecedência por meio do WhatsApp 62 99671-1443, até às 00h desta sexta-feira (08), ou na entrada do local.

O evento contará com open bar, durante as 08 horas da festividade, de cerveja, 4 drinks da casa – sendo eles “moscow mule”, “big apple”, “rolê na praia”, “calypso” – e “vodka com energético”.

Haverá também a presença de um bar exclusivo onde os participantes poderão tomar shots autorais, bananinha e canelinha.

Além de Inês, a festa conta com a apresentação dos Dj’s: Tayxos, Fabrício Rodrigues, Ovini, Eva Maruana e Junio Big.