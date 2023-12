O truque para fritar batata frita igual as lanchonetes (fica sequinha por fora e macia por dentro)

Finalmente você vai aprender a fazer esse petisco em casa

Anna Júlia Steckelberg - 08 de dezembro de 2023

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

Todo mundo concorda: batata frita de lanchonetes e restaurantes são sem igual, né?

A crocância única por fora e maciez em seu interior faz esse delicioso petisco e acompanhamento tornar qualquer refeição mais gostosa!

A única questão é que replicar isso em casa pode ser muito difícil e parecer impossível, mas não para os aventureiros da internet.

No Instagram, Daniela Choma ficou famosa por compartilhar o dia a dia de sua família e desmistificar algumas receitas.

Em um vídeo, que já atingiu mais de 12 milhões de visualizações – isso tudo mesmo! -, ela e seu marido ensinam como fazer batata frita em casa e deixá-la deliciosa, iguais as que comemos na rua.

Ficou interessado? Leia o passo a passo e cuidado para não babar durante a leitura!

O truque para fritar batata frita igual as lanchonetes (fica sequinha por fora e macia por dentro):

Para essa receita, Dani usou quatro batatas asterix, ela ainda destaca que essa espécie é a melhor para fazer frita.

Além das batatas, vamos precisar de duas colheres de amido de milho e água gelada. Calma que vamos explicar direitinho o passo a passo!

Antes, a internauta ensina uma manteiga de alho para acompanhar.

Para a manteiga vamos precisar de:

2 colheres de manteiga

2 dentes de alho picado

2 colheres de queijo parmesão

1 colher de cheiro verde

sal a gosto

Vamos à prática:

A primeira coisa a se fazer é cortar as batatas em tiras finas sem casca. Feito isso, deixe-as de molho em água bem gelada por 30 minutos.

Aproveite esse tempo para preparar a manteiga de acompanhamento. Para isso, basta misturar todos ingredientes bem, se preferir derreta um pouco no micro-ondas.

Voltando às batatas, depois do banho gelado, é a hora de fazer um choque térmico. Coloque-as na água fervente por cinco minutinhos, depois seque-as e passe no amido de milho.

Certifique-se de que todas estão envolvidas pelo amido e é o momento de fritar. Com o óleo bem quente, vá colocando as tiras aos poucos até fritar e está pronto. É só servir com a manteiga e se deliciar!

