Equatorial assume liderança de reclamações no Procon Goiás

Ranking tradicionalmente é puxado por empresas de telefonia ou instituições financeiras

Davi Galvão - 09 de dezembro de 2023

Fachada da Equatorial. (Foto: Divulgação)

Responsável pelos cuidados e distribuição da rede elétrica no estado de Goiás, a Equatorial despontou em um ranking divulgado recentemente pelo Procon, que posicionou a empresa como a número 1 em reclamações de clientes.

O estudo apontou que, das 161 denúncias formalizadas contra a concessionária, a maior parte são relativas a cobranças em desacordo com uso, instabilidade e interrupção no fornecimento, além de dificuldade ou atraso de reembolso.

Conforme observado pelo próprio Procon, que registrou um grande volume de reclamações ao longo dos meses, especialmente em agosto, quando chegou a ser acionado 332 vezes, o resultado reflete claramente essa insatisfação da população. Foi uma média de 11 contatos por dia, sendo que dessas, nem todas evoluíram para denúncias formais.

Em segundo lugar no ranking lugar ficou a Claro, com 116 registros. Para a operadora de telefonia, as principais reclamações dos consumidores são sobre lançamento não reconhecido em fatura e alteração de contrato sem solicitação ou aviso prévio.

Já o terceiro lugar ficou com a Tim, com o total de 93 reclamações. As principais queixas se deram por cobrança indevida/abusiva em contrato e cobrança por serviços ou produtos não contratados.