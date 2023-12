Homem morre e criança fica ferida após colisão com caminhão, em Goiás

Impacto destruiu a caminhonete que transportava as vítimas; criança foi levada ao HUGOL com quadro de trauma cranioencefálico

Samuel Leão - 11 de dezembro de 2023

Acidente entre caminhonete e caminhão mata um homem e fere criança. (Foto: Reprodução)

Um homem morreu e uma criança ficou ferida após um acidente de trânsito, ocorrido na manhã desta segunda-feira (11), na GO-222. Na ocasião, um caminhão e uma caminhonete tiveram uma forte colisão.

O caso ocorreu entre Nova Veneza e Inhumas, deixando o veículo menor, de modelo Chevrolet S-10, destruído. Nele trafegavam o adulto, que faleceu, e uma criança, de 11 anos, que teve ferimentos nos membros inferiores e um leve trauma cranioencefálico, além também de uma jovem de 18 anos.

A mulher foi retirada do veículo por terceiros e passa bem. Já a criança foi levada ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), em Goiânia, para receber atendimento especializado.

O condutor do caminhão apresentou apenas leves escoriações. Ele foi encaminhado ao Hospital de Inhumas e recebeu os devidos cuidados.

No local do acidente, compareceram militares do Corpo de Bombeiros, que desencarceraram as vítimas do veículo menor.

Por fim, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e procedeu com a retirada do corpo da vítima fatal.