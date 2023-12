Motorista de aplicativo transforma viagens em experiência natalina e ganha coração de passageiros

Rico em carisma e criatividade, jovem contou como tem sido divertido trabalhar com a novidade

Gabriella Licia - 11 de dezembro de 2023

Lucas tem 28 anos e mora em Anápolis. (Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal)

A época mágica do Natal se aproxima e muitas pessoas já estão entrando em clima festivo. Mas um motorista de aplicativo decidiu inovar na hora de agradar os clientes e transformou o carro em uma verdadeira árvore de Natal.

Lucas Alves Bueno, de 28 anos, trabalha com as plataformas há quase dois anos. Em entrevista ao Portal 6, ele contou como tem sido receber os passageiros no veículo enfeitado.

O jovem explicou que quis ser original e optou por colocar pisca-piscas, festão verde, gorros de Papai Noel, bolinhas e laços para deixar o ambiente bem marcante e acolhedor para quem passar por lá.

“Cada passageiro reage de uma forma. Tanto crianças, quanto pessoas mais velhas estão achando maravilhoso. Eles olham com alegria e é uma sensação que não sei descrever”, confessou Lucas.

Segundo o motorista, a simples iniciativa em decorar o carro conquistou muitos sorrisos, corridas descontraídas e até lágrimas de passageiros.

“Já aconteceu de uma passageira entrar de cabeça baixa, chateada, e acabar chorando, dizendo ‘moço, com você eu dei meu primeiro sorriso do dia. Quando eu entrei no seu carro e vi a decoração, melhorou meu dia'”, relembrou ele.

Lucas ainda mencionou que as crianças fazem a festa durante as corridas, colocando os gorros na cabeça e se divertindo com as luzes natalinas.

Veja o vídeo!