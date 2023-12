Aprenda a desligar a Air Fryer sem voltar o botão timer (todos precisam saber)

Você precisa saber o que fazer para não estragar a sua fritadeira

Anna Júlia Steckelberg - 14 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/YouTube)

Ao usar a Air Fryer nos deparamos com dois únicos botões, né? Um temporizador mecânico e um dispositivo para regular a temperatura.

Bom e nessas tradicionais, não é comum vermos um botão de “liga” e “desliga”. Sendo assim, como que faz para parar o funcionamento da fritadeira?

Fomos atrás da resposta!

O que acontece é que, intuitivamente, os fabricantes desenvolveram o aparelho para desligar após o tempo decorrido pelo temporizador.

Assim, depois do ar quente circular lá dentro, sacudir as moléculas dos alimentos e aquecê-los, dentro do tempo marcado, a fritadeira desliga.

Mas, e se você marcar 20 minutos e notar que quando der 10 minutos, a sua preparação já estiver pronta?

Não pense, em hipótese alguma, girar o temporizador ao contrário! Isso pode gravemente danificá-lo!

Mas, no YouTube encontramos a solução perfeita para isso!

No canal Coisas de Cozinha com Paty, há um jeito simples de fazer isso.

A primeira coisa a se fazer é abaixar a temperatura, deixando-a no 0.

Depois disso, tire a Air Fryer da tomada. Você vai perceber que o temporizador vai continuar fazendo barulho e que, quando tiver passado o tempo programado, ele vai sinalizar. É normal! Essa função é mecânica e não depende de energia.

Assim, você deixa ele funcionar no seu jeito natural e não vai estragar sua fritadeira!

