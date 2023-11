É fato que usar a Air Fryer é uma das melhores vantagens da tecnologia atualmente, devido à praticidade e a forma saudável que os alimentos são preparados. Mas você sabia que existe um grande segredo que precisa ser realizado após a utilização do eletrodoméstico?

Bom, acontece que nem tudo são flores e, apesar da panela elétrica ser incrível sozinha, é necessário uma contrapartida nossa para prolongar sua vida útil e deixá-la pronta para a próxima receita.

Sim! Estamos falando daquela limpeza indispensável após utilizar a Air Fryer para não acumular sujeira, ocasionar um cheiro ruim, tampouco estragar o material da panela.

Existem muitas pessoas que acreditam que é só usar e deixar lá. Como se o objeto fosse durar para sempre assim. Estão completamente enganados! Aquela sujidade, além de ser anti-higiênica, é prejudicial para o eletrodoméstico.

Quer saber como limpá-la de uma maneira muito fácil, prática e eficaz? É simples! Acompanhe o passo a passo logo abaixo e fique por dentro de tudo! Olha só!

É isso que você precisa saber toda que vez que terminar de fazer comida na Air Fryer:

Bom, o primeiro e crucial passo é deixar a panela esfriar e tirá-la da tomada. Depois disso, é hora de desencaixar as partes removíveis, como a cestinha ou bandeja.

Essas partes absorvem muita gordura e resíduos dos alimentos. Logo, precisarão ser lavadas com água, bastante detergente e uma esponja macia. Se a sujeira estiver muito impregnada, é bom deixar de molho em água morna.

Feito isso, é hora de partir para a Air Fryer em si. Retire toda a parte sólida (restos de alimentos) presentes nela com um papel toalha úmido.

Há quem prefira passar detergente com os próprios dedos em toda a região interna da panela e depois secar com um pano úmido, retirando todo o produto. Mas a água morna com o sabão também é uma ótima opção.

O sabão atuará como um desengordurante de primeira e deixará seu eletrodoméstico novinho em folha, para poder preparar quantas receitas quiser.

Não se esqueça de limpar o lado externo também, eim? Depois, seque tudo muito bem, inclusive as peças removíveis e guarde.

