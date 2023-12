Do Pão e circo às filas de sofrimento: desmascarando a gestão incompetente na saúde de Anápolis

"Realidade nas unidades de atendimento e hospitais está bem pior do que o discurso otimista das redes sociais do prefeito"

José Fernandes - 15 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal/José Fernandes)

“Assim que terminarmos o Natal de Coração, eu vou entrar para dentro da Secretaria de Saúde pra gente terminar essa que foi uma das maiores evoluções que já tivemos em Anápolis”.

Com essa afirmação, o prefeito de Anápolis destaca sua intenção de focar os esforços na saúde dos anapolinos, prometendo concluir uma evolução marcante para a cidade. Dá a entender que a prioridade nesse momento é prestigiar as festas natalinas.

Nessa mesma entrevista, admite dificuldades em agendar consultas, mas divulga o Zap da Saúde, até em outros países, como uma solução mágica. Admite que falta médicos, mas não faz concursos.

Transferiu sorrateiramente a gestão de todos os postinhos de saúde de forma emergencial para a mesma empresa, porque não deu conta de gerir e prestar um serviço decente.

Agora, vou comprovar como esse prefeito é incompetente. De acordo com a Lei Orçamentária, o aporte em saúde vai saltar de R$ 394 milhões (em 2021) para R$ 471 milhões (em 2024).

Mesmo ultrapassando a obrigação mínima constitucional, Anápolis continua a enfrentar desafios e com a saúde capenga. O problema vai além dos investimentos, tem a ver também com competência. Nesse caso, incompetência. Não posso afirmar ainda, corrupção.

Ao longo de 07 anos na gestão, esse aumento do orçamento deveria se traduzir em melhorias palpáveis no serviço público de saúde. No entanto, a realidade nas unidades de atendimento e hospitais está bem pior do que o discurso otimista das redes sociais do prefeito.

À medida que nos aproximamos do fim do mandato, há um esforço para maquiar a realidade. A população está atenta e espero que não seja mais enganada, enquanto sofre nas filas de atendimento, sendo distraída com pão e circo.

Anápolis precisa dos anapolinos.

É isso.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo MDB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.