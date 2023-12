Internautas se comovem com desabafo de filha que perdeu pai após comer doce em Goiânia

"Entre o primeiro sintoma até seu último suspiro não teve nem 12 horas", revelou a jovem

Samuel Leão - 18 de dezembro de 2023

Publicação de filha que perdeu o pai, morto após comer doces de confeitaria famosa de Goiânia, comove internautas. (Foto: Reprodução)

Na manhã desta segunda-feira (18), uma jovem anunciou pelo Instagram a morte do próprio pai após ter comido produtos da Perdomo Doces.

Na publicação, que acumula mais de 2 mil curtidas, ela relembra momentos vividos com o genitor, Leonardo Pereira Alves, que tinha 58 anos, e lamenta o infortúnio, contando brevemente como tudo aconteceu, neste domingo (17).

“Papai acordou, comeu um alimento comprado em um estabelecimento famoso e bem credificado, mas acabou passando mal. Vomitou sem parar, por horas, buscou atendimento médico e, quando eu soube da situação, já havia ocorrido uma série de complicações que acabaram levando a óbito”, revelou.

Uma outra vítima teria sido a avó da jovem, de 86 anos, que também comeu os doces e acabou tendo complicações, sendo encaminhada ao Hospital Santa Bárbara.

“Fiquei muito abalada quando fiquei sabendo de tudo, queria estar aí com você, Leozin e sua mãe. Vocês são muito especiais e seu pai também era. Sinto muito por tudo isso, mas estamos aqui para o que precisar”, comentou um internauta.

Diversas mensagens de apoio e solidariedade foram prestadas, em consolo à médica Maria Paula Alves.

“Lamento muito! Desejo muita força para você neste momento. Que o conforto e consolo divino alcancem a sua família diariamente”, expressou outro, sendo seguido por mais um, “Sinto muito pela partida do seu papai, perda imensurável para um filho. Deus conforte vocês”.

Na publicação, a filha ainda apontou que tudo aconteceu muito rápido, com os sintomas rapidamente evoluindo e causando a morte. Ela ainda exaltou a vitalidade do pai, que era jovial e estava bem de saúde no dia.

“Entre o primeiro sintoma até seu último suspiro não teve nem 12 horas. Papai era uma pessoa de 58 anos que não tinha 1 fio de cabelo branco na cuca e que acordou o dia 17 de dezembro completamente bem. E comeu um doce”, desabafou.