Suplente de vereador é preso em Goiânia por suspeita de estupros em série contra garotas de programa

Homem entrou no radar da polícia após voltar a circular na área das garotas, que o reconheceram de abusos anteriores e acionaram as autoridades

Samuel Leão - 18 de dezembro de 2023

Daniel Faria foi preso na última sexta-feira (16). (Foto: Reprodução)

O suplente de vereador de Goiânia, Danilo Carlos Faria, de 42 anos, foi preso na última sexta-feira (16), sob denúncias de abusos sexuais violentos cometidos contra garotas de programa.

Ao Portal 6, a delegada Amanda Menuci, da Polícia Civil de Goiás (PCGO), compartilhou detalhes do modus operandi e histórico criminal do suspeito.

“Ele tem quatro vítimas, até o momento, uma em Aparecida e 3 em Goiânia. Por dois desses crimes já foi processado pelo Ministério Público (MP). Em novembro desse ano, ele voltou a circular pelo local de trabalho dessas garotas de programa”, revelou.

Por já ter o histórico de levar as vítimas para lotes baldios, abusá-las sob extrema violência e ainda roubar os pertences, ele passou a se disfarçar com bonés e óculos para tentar enganar as garotas.

“Elas perceberam que ainda era ele e só então trouxeram as denúncias. Estamos divulgando a imagem dele, pois acreditamos que existam outras mulheres, visto que ele tem perfil de realizar os crimes em série”, apontou.

Segundo as investigações, Danilo age desde 2020, e costumava abandonar as vítimas em locais de pouca circulação após cometer os crimes.

“Ele foi preso na última sexta-feira (16), no local onde trabalha, no Setor Cidade Jardim. Na ocasião, ele ainda tentou empreender fuga, de carro, mas foi interceptado pelos agentes”, finalizou.

O homem foi candidato a vereador em Goiânia pelo Partido Social Democrático (PSD) e obteve 324 votos, tornando-se suplente do cargo. O caso seguirá para a apreciação do Poder Judiciário.