Mãe revela como morreu bebezinha jogada dentro de saco em córrego

Polícia apurou que o socorro médico sequer foi acionado após a morte

Samuel Leão - 19 de dezembro de 2023

Câmera flagrou momento em que casal joga bebê em córrego, dentro de um saco. (Foto: Reprodução)

Em depoimento à Polícia Civil (PC), a mãe que lançou a própria bebê recém-nascida em um córrego, em Palmeiras de Goiás, disse que a criança teria morrido durante um banho.

Segundo ela, o afogamento em uma banheira já teria tirado a vida da pequena, antes do episódio onde foi flagrada jogando o corpo da bebê em um saco, com a ajuda do namorado.

De acordo com o G1, ao perceber que a neném não estava mais viva, a mãe teria recorrido ao companheiro para pedir ajuda para abandonar o corpo. O socorro médico sequer foi acionado após a suposta morte acidental na banheira.

A fatalidade teria ocorrido no primeiro banho da criança, que nasceu em casa. Durante a gravidez, o casal teria tentado abortar por diversas vezes, sendo nenhuma delas bem sucedida.

Ao encontrar o corpo, a polícia registrou que ainda havia o cordão umbilical na pequena.

O Portal 6 buscou contato com a Polícia Civil, para levantar mais informações para o caso, mas foi informado pela corporação que o delegado responsável pela investigação só irá comentar os desdobramentos após a finalização do inquérito.

Relembre o caso

Os suspeitos lançaram a recém-nascida, dentro de um saco, no córrego Pontilhão, e acabaram sendo filmados por câmeras de segurança. O caso ocorreu no último dia 05 de dezembro, por volta das 21h.

Na manhã seguinte, as autoridades encontraram o corpo da criança, após a denúncia de uma testemunha que viu a situação.

Nas imagens, é possível vê-los estacionando a motocicleta na beira do curso d’água, já com o saco em mãos. Em dado momento, eles param o que estavam fazendo, pois passa um carro.

Porém, retomam o crime quase um minuto depois, jogando a bebê no córrego e permanecendo no local por algum tempo. Os suspeitos sobem novamente na motocicleta e, cerca de dois minutos após surgirem nas câmeras, deixam o local.