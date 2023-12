Procon divulga lugares mais baratos para comprar produtos da ceia de Natal em Goiânia e Anápolis; veja lista

Levantamento analisou 101 itens vendidos em 23 estabelecimentos dos municípios

Gabriella Pinheiro - 20 de dezembro de 2023

Procon Goiás realiza levantamento nos preços de produtos da ceia de Natal em Anápolis e Goiânia. (Foto: Divulgação/ Procon Goiás)

Uma pesquisa feita pelo Procon Goiás mostrou que os principais produtos para o preparo da tradicional ceia de Natal em Goiânia e Anápolis tiveram variações de até 500,35%.

O levantamento foi realizado entre os dias 11 e 15 de dezembro e considerou o valor de 101 itens. Ao todo, foram pesquisados 23 estabelecimentos, sendo 15 da capital e 08 de Anápolis.

Em Goiânia, a maior variação encontrada foi de 500,35% no preço do melão amarelo. No Supermercado Tatico, localizado na Avenida Contorno, no Setor Central, o quilo do produto é vendido a R$ 2,88.

Em contrapartida, no Empório Prime 85, que fica na Avenida 85, esquina com a T-10, no Setor Marista, o valor do quilo da fruta é de R$ 17,29.

Na sequência, outro produto a despontar na listagem é o limão Taiti, com uma variação de 351,76%. O menor preço foi encontrado na Rede Store, no Setor Bela Vista, com o quilo a R$ 1,99.

Paralelamente, no Atacadão Dia a Dia, que fica na Chácaras Rio Branco, a mesma quantidade do fruto está sendo comercializado a R$ 8,99.

O pêssego nacional também é mais um dos itens que se destaca pela discrepância no preço. O menor valor encontrado pelo Procon foi no supermercado Tatico, de R$ 3,77.

Já no Pão de Açúcar, no Jardim Goiás, o produto está sendo vendido por R$ 16,90 – ou seja, uma variação de 348,28%. A listagem completa pode ser conferida aqui.

Já em Anápolis, a unidade do abacaxi desponta com a maior diferença de preços – de 475,25% – variando de R$ 1,98, no Supermercado do Povo, no Adriana Parque, a R$ 11,39, no Rio Vermelho Supermercado, que fica no Bairro Jundiaí.

Assim como Goiânia, o melão amarelo também aparece na pesquisa, com uma variação de 249,62%. O menor preço foi de R$ 3,99 no Atacadão S.A, localizado no Setor Tropical.

Enquanto isso, no Floresta Supermercado, que fica no Setor Central, a fruta é vendida a R$ 13,95.

Por fim, o quilo do Bacalhau Porto conta com uma variação de 178,52%. O maior valor foi encontrado no estabelecimento Rio Vermelho, de R$ 169,90.

Já o menor, foi o Assaí Atacadista, que fica no Setor Jardim Bandeirante, com um preço de R$ 61.