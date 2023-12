Diarista toma atitude inesperada após bater em carro de empresário: “o que eu não quero para mim, não posso querer para os outros”

Ação sensibilizou homem que decidiu retribuir a gentileza da trabalhadora

Gabriella Pinheiro - 23 de dezembro de 2023

Bilhete deixado em carro em Rio Verde. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Uma diarista, chamada Sara de Jesus, conseguiu surpreender o empresário Rogério Marques pela atitude inesperada após bater no carro dele em um estacionamento, em Rio Verde. O caso aconteceu na quarta-feira (20).

Na ocasião, a mulher estava tirando o automóvel da vaga quando acabou esbarrando no veículo do homem. Por não conseguir encontrar o dono, ela optou por realizar uma gesto um tanto atípico: deixar um bilhete contando o ocorrido com o número de telefone dela.

“Bom dia! Por falta de atenção, bati em seu carro. Ver quanto é o conserto e me fale, por favor”, escreveu.

A ação logo surtiu efeito. Ao G1, Sara afirmou que, no mesmo dia, Rogério entrou em contato com ela dizendo que iria arrumar uma maneira para que a situação ficasse bom para todos os lados.

“O que eu não quero para mim, não posso querer para os outros”, disse a diarista.

De acordo com o empresário, ao ver a carta, ele se sentiu sensibilizado pela honestidade da diarista e decidiu dividir os custos dos danos, que ficaram em torno de R$ 500. Com isso, Sara pagará apenas R$ 250.

“Na hora eu também não acreditei, até porque no mundo que estamos vivendo hoje é bem raro acontecer essas coisas, apesar que precisava ser uma coisa comum”, disse o empresário.