Empresa divulga quase 100 vagas em Goiânia e Anápolis para diversas áreas

Para algumas das funções, experiência prévia também não é um requisito

Davi Galvão - 23 de dezembro de 2023

Vista de Anápolis. (Foto: Pedro Henrique Santos/ @nomundode_pedro)

A Alcântara Consultoria está divulgando 98 vagas de emprego para Goiânia e Anápolis, em diversas áreas e para vários níveis de ensino, desde o fundamental até o superior.

As oportunidades na capital são para promotor comercial na área de vendas (05), estágio em administração (04), auxiliar de produção (10), auxiliar administrativo (02), auxiliar administrativo de vendas (02), gerente de bar (02), auxiliar de cobrança (03) e televendas (03).

Já em Anápolis, as vagas são para auxiliar de produção, do sexo masculino (15), técnico em segurança do trabalho (02), ferramentaria (09), Jovem Aprendiz (04), assistente de compras (02), analista de DP sênior (02), vendedor interno (03).

Há também oportunidades para analista administrativo financeiro (01), eletricista (05), auxiliar de montagem de energia fotovoltaica (10) e instalador de energia fotovoltaica com experiência (12).

Para maiores dúvidas quanto aos requisitos exigidos, basta entrar em contato com o (62) 98197-8036.

Os interessados podem encaminhar os currículos no site da empresa responsável pelo anúncio.