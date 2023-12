Cidade goiana ganha primeiro lugar em premiação nacional de turismo

Evento visa reconhecer e fortalecer segmentos responsáveis por incentivar turismo brasileiro

Gabriella Pinheiro - 25 de dezembro de 2023

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Cavalcante)

Originada na cidade de Cavalcante, a Associação Kalunga Comunitária do Engenho II (AKCE) foi destaque no Prêmio Nacional do Turismo 2023 e obteve a primeira posição na categoria “Turismo de Base Comunitária e Turismo Social”.

A festividade aconteceu no dia 16 de dezembro, em Brasília, e teve como objetivo reconhecer e fortalecer os segmentos responsáveis por incentivar o turismo brasileiro.

O projeto responsável pela conquista foi o “Turismo de Base no Quilombo Kalunga”, que tem como finalidade destacar a importância da iniciativa para a história do país. Além dele, outras 29 práticas nacionais também se destacaram no evento.

“O turismo de base comunitária é um trabalho com mais de 20 anos de trajetória. A premiação só foi possível por causa da dedicação de todos, inclusive da própria comunidade. Agora, o intuito é trabalhar ainda mais para garantir a continuidade do desenvolvimento”, disse o presidente da associação, Adriano Paulino, ao Mais Goiás.

É válido destacar que a associação é responsável por auxiliar moradores e empreendedores do município goiano por meio de projetos voltados à valorização e geração de renda.