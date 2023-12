Líder do maior ministério evangélico em Goiás está ajudando vice de Roberto

Entrada de Bispo Oides é retribuição a sacrifícios políticos que o vice-prefeito de Anápolis fez em prol da igreja em duas oportunidades

Pedro Hara - 26 de dezembro de 2023

Márcio Cândido é vice-prefeito de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Após conseguir rifar Eerizania Freitas da corrida interna para disputar a sucessão de Roberto Naves (Republicanos), o vice Márcio Cândido (PSD) conta com lobby de peso no segmento evangélico.

Trata-se do Bispo Oides José do Carmo, presidente do maior campo das Assembleias de Deus Madureira em Goiás.

Márcio Candido também é pastor do mesmo ministério em Anápolis.

Influente no mundo da política e respeitado nacionalmente no segmento pentecostal, Oides está retribuindo sacrifícios políticos que o vice-prefeito de Anápolis fez em prol da igreja em duas oportunidades.

Em 2018 e 2022, Márcio Cândido quase saiu candidato a deputado (estadual na primeira e federal na segunda vez).

Para não dividir votos e impedir a vitória de candidatos mais viáveis das Madureiras, ele desistiu das disputas.

Dada por Roberto Naves, a missão de Oides é conseguir o apoio do governador Ronaldo Caiado (UB) para Márcio.

Câmara de Anápolis aprova maior quantidade de projetos desde 2016

Levantamento feito pela Rápidas aponta que, em 2023, a Câmara de Anápolis aprovou 85 projetos de lei que na sequência foram sancionados pelo prefeito Roberto Naves (Republicanos).

Este é o maior número desde 2016, quando 88 matérias receberam o aval da Casa.

O ano em que mais projetos foram aprovados foi 1992, com 154. A marca centenária foi atingida pela última vez em 2003.

TRE formaliza eleição de Cristóvão Tormin nesta terça (26)

Está marcada para esta terça-feira (26) a retotalização de votos feita pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO) para determinar o substituto de Fred Rodrigues (DC), que perdeu o mandato em decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A recontagem será protocolar, uma vez que já se sabe que Cristóvão Tormin (PRD) é o beneficiado.

É provável que Bruno Peixoto (UB), presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), dê posse a Tormin ainda em 2023.

Sessão extraordinária na Alego deve ser a última do ano

Mesmo durante o período festivo de fim de ano, a Alego continua em movimento.

Os parlamentares retornam à Casa nesta terça-feira (26) para votar duas Propostas de Emenda Constitucional (PEC), de autoria de Bruno Peixoto e Júlio Pina (SD).

Além do Refis, deve entrar em votação o projeto sobre bens e cuidados do Sistema Único de Saúde (SUS).

Goiás tem novo técnico, mas opção original era outra

No apagar das luzes de 2023, o Goiás anunciou o treinador do time para 2024.

O nome escolhido pela diretoria é o de Zé Ricardo, que estava no Cruzeiro (MG).

O Goiás tentou, sem sucesso, contratar Maurício Barbieri.

Nota 10

Para Polícia Rodoviária Federal (PRF), que aproveitou as festas de final de ano para reiterar aos condutores o que fazer quando um veículo sofre problemas mecânicos ou elétricos.

Nota Zero

Para Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) de Goiânia, responsável pela iluminação pública da capital. A manutenção nos postes está sendo falha e a escuridão nas ruas traz problemas.

*Colaborou Danilo Boaventura