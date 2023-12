Aviso importante para quem for passar o Réveillon em Pirenópolis

Local é muito procurado por turistas que desejam uma experiência especial na virada do ano

Davi Galvão - 27 de dezembro de 2023

Rua do Lazer, via mais badalada do centro histórico de Pirenópolis. (Foto: Anna Júlia Steckelberg/Portal 6)

Visando assegurar a tranquilidade e segurança de moradores e visitantes durante as festividades de fim de ano, a prefeitura de Pirenópolis implementará a “Operação Eu Quero Sossego”. Assim, do dia 29 de dezembro até 1º de janeiro, o trânsito no Centro Histórico estará bloqueado.

A orientação é para que os turistas deixem os veículos em estacionamentos privados ou pousadas e priorizem trajetos a pé, de táxis, vans ou carros de aplicativo.

Além disso, estará proibida a circulação com coolers, caixas de isopor, garrafas ou recipientes de vidro e a comercialização de produtos por ambulantes.

Som automotivo, caixas de som portáteis e similares são outras práticas vetadas no Centro Histórico. Churrasqueiras e acampamentos em áreas públicas, especialmente nas margens do rio, também serão coibidos pela fiscalização.

Equipes policiais estarão com o posicionamento reforçado e o videomonitoramento das câmeras de segurança funcionará de modo integral ao longo do período, inclusive com o registro de todas as placas de veículos que entram na cidade.

“A Operação Eu Quero Sossego é para garantir a segurança durante as celebrações de Ano Novo. Nossa prioridade é proporcionar um ambiente seguro e agradável para moradores e visitantes. Com bloqueios no trânsito, restrições e a colaboração da comunidade, buscamos preservar a tranquilidade […] para todos que escolherem nossa cidade para celebrar”, afirmou o secretário de turismo de Pirenópolis, Sérgio Rady.