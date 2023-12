Major Vitor Hugo fica animado com resultado de pesquisa em Goiânia

Agregador de pesquisas eleitorais do Ipespe compilou dados de levantamentos feitos por vários institutos

Pedro Hara - 29 de dezembro de 2023

Major Vitor Hugo durante discurso na Alego. (Foto: Sérgio Rocha/Alego)

Ferramenta do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), o Ipespe Analítica, que projeta a intenção de voto para prefeito a partir de levantamentos feitos por diversos institutos, divulgou nesta sexta-feira (29) os mais recentes resultados em Goiânia.

Candidato à reeleição, Rogério Cruz (Republicanos) aparece na 4ª colocação, com 8% dos votos válidos. A liderança é do senador Vanderlan Cardoso (PSD), com 23%.

No entanto, quem se animou com o resultado obtido foi Major Vitor Hugo (PL). Flertando com uma pré-candidatura em Anápolis, o ex-deputado federal aparece na 3ª posição, com 14%.

Quem ocupa a 2ª colocação é a deputada federal Adriana Accorsi (PT), com 15%. O top-5 é completado por Ana Paula Rezende (MDB), na 5ª posição, com 5% dos votos.

Confira o resultado divulgado pelo Ipespe

1º Vanderlan Cardoso (PSD) – 23%

2º Adriana Accorsi (PT) – 15%

3º Major Vitor Hugo (PL) – 14%

4º Rogério Cruz (Republicanos) – 8%

5º Ana Paula Rezende (MDB) – 5%