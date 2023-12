Briga de trânsito em Goiânia termina com abraço e vídeo viraliza

Samuel Leão - 30 de dezembro de 2023

Motoristas brigam e depois se abraçam, em uma rua de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Uma cena que vai entrar para a história do folclore goianiense. O que era uma briga de trânsito, com troca de socos no meio da rua entre dois motoristas enfurecidos, simplesmente terminou em abraços e surpreendeu todos que acompanhavam a confusão.

A fábula moderna se passou na última quinta-feira (28), no Setor Parque Amazônia, e chocou moradores pela violência explícita. Um cinegrafista amador acompanhou a situação e captou a montanha russa de emoções.

Após algum desentedimento no trânsito, o motorista de um Fiat Siena preto e o de um HB20 branco decidiram parar os carros, bem no meio da rua, e começaram a trocar ofensas, até que um sugeriu: “Vamos na mão então?”.

Uma testemunha relatou ao G1 que a partir daí ambos desceram dos carros, iniciando a briga com ares de luta.

Foram vários momentos de embate, com socos, chutes e até tentativas de imobilização no solo, nos quais os dois combatentes demonstraram as habilidades que tinham e rolaram pelo asfalto. Carros passavam, alguns paravam e buzinavam, e eles seguiam na disputa pessoal.

Com o tempo, a luta foi dissipando, felizmente sem ninguém ficar seriamente ferido, e se transformou-se em uma troca de cumprimentos e conversa calorosa.

Curiosos acompanhavam e se surpreendiam, na esquina das ruas Niterói e Expedicionário José Goiano. Apesar da confusão, eles retornaram para os carros e todos seguiram normalmente o dia.

