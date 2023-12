Fogos barulhentos são proibidos em Anápolis e multa para quem descumprir é de R$ 2 mil

Samuel Leão - 30 de dezembro de 2023

Fogos de artifício. (Foto: Agência Brasil)

Com a chegada do Réveillon, muitos anapolinos se preparam comprando itens tradicionais como espumantes, roupas brancas e fogos. No entanto, este último produto requer um olhar mais atento. Isso ocorre devido à proibição de fogos barulhentos no município, prática punida inclusive com multa.

Lei em vigor desde 2020 proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso em Anápolis.

A medida visa proteger a saúde dos animais e também das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pois os fortes sons podem desencadear reações nervosas.

O descumprimento da legislação pode acarretar em multa de R$ 500 para uma primeira ocorrência, valor que dobra e se torna R$ 1 mil e respectivamente R$ 2 mil, de acordo com a reincidência.

Mas, para não abandonar a prática, existem diversas variedades que podem ser utilizadas, como aquelas que produzem efeitos visuais luminosos e têm a intensidade sonora mais baixa, emitindo menos ruído.

As denúncias da prática podem ser feitas à Gerência de Postura pelos telefones (62) 3902-2237 ou 3902-2549.