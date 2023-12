Para roubar TV, jovem de Goiânia mata idoso a pauladas e ainda queima a casa dele

Samuel Leão - 30 de dezembro de 2023

O suspeito foi preso pela Polícia Civil (PC) nesta sexta-feira (29). (Foto: Divulgação/PCGO)

Um jovem foi preso e um menor de idade apreendido, em Goiânia, sob a suspeita de ter roubado, espancado até a morte e ateado fogo na casa de um idoso, de 69 anos. A prisão ocorreu nesta sexta-feira (29) e o suspeito teria levado apenas uma televisão pertencente à vítima.

O caso aconteceu no bairro Jardim Cerrado III na quinta (28), onde Carlos Henrique Matias Barros, de 19 anos, circulava junto a outros suspeitos, procurando uma casa para roubarem.

Eles encontraram o que buscavam quando descobriram o portão da casa do idoso destrancado, adentraram o imóvel e atacaram a vítima com pauladas, sem cessar as agressões até a morte. Na sequência, roubaram o televisor e ainda atearam fogo na casa, antes de fugirem.

Dentro da residência, totalmente queimada, agentes da Polícia Civil (PC) localizaram o corpo do idoso carbonizado e passaram a investigar o ocorrido.

Câmeras de segurança captaram o momento que o suspeito passava pela área, levando ainda algum objeto semelhante à televisão consigo. Em diligência, os policiais civis localizaram tanto o televisor quanto o jovem, acompanhado de um menor de idade que teria participado da ação.

O suspeito foi levado, sob flagrante, à Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH), de modo que irá prestar oitivas e responder pelas práticas. A ocorrência, até o momento, foi tipificada como latrocínio, que seria o homicídio cometido com o intuito do roubo.