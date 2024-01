O passo a passo para fazer ovo cozido na Air Fryer: ponto da gema fica perfeito

Hoje você vai sair da mesmice, sem precisar esperar a água ferver para tudo ficar pronto

Anna Júlia Steckelberg - 02 de janeiro de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

Ultimamente você anda atrás de novas formas de fazer ovo cozido?

Pois bem, sair da mesmice pode ser uma mão na roda para quem quer inovar na hora de fazer esse alimento indispensável em nossas casas.

Afinal, os ovos caem bem não só sozinhos, como em outras receitas também, sendo a base para muitas preparações.

Sem contar que além da praticidade do alimento, ele ainda é fonte de muita proteína, carboidrato e minerais. Nutrientes essenciais para o nosso corpo.

Bom, mas como mudar o jeito de prepará-lo?

O passo a passo para fazer ovo cozido na Air Fryer: ponho da gema fica perfeito

Ainda bem que a internet e as redes sociais são um verdadeiro berço para que as pessoas possam compartilhar seus conhecimentos uns com os outros.

Em seu Instagram, a nutricionista Amanda Patricio dá dicas de como ter uma vida mais saudável e é claro que ela ensina algumas receitinhas também.

Em uma de suas publicações, um vídeo já atingiu mais de 30 mil visualizações, ela ensina como cozinhar os ovos na AirFryer, loucura, né?

Veja como aprender!

A primeira coisa é pré-aquecer a frigideira a 200 graus por cerca de 2 minutos. Depois, simplesmente coloque os ovos na cestinha por 7 minutos.

Retire-os, descasque e voilà! Está pronto para ser consumido como quiser!

No vídeo, Amanda ainda ensina a fazer uma pastinha, amassando os ovos com ricota, pimenta do reino e sal.

Sendo um delicioso recheio para se comer com torradinhas ou pão.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Amanda Patrício | Nutricionista (@nutriamandapatricio)

