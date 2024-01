Prefeitura de Anápolis lança calendário de pagamento do IPTU com aumento de 4,72%; confira

Imposto será recolhido por meio de documento enviado por serviços postais, também disponível no Portal do Cidadão ou em unidades do Rápido

Maria Luiza Valeriano - 03 de janeiro de 2024

Vista aérea do município de Anápolis. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis divulgou o calendário fiscal referente ao ano de 2024, em que ficou determinado o início do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) no dia 10 de abril. Com base no cálculo com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – Especial (IPCA-E), o aumento foi de 4,72%.

O vencimento é válido tanto para quem fará o pagamento integral quanto para quem optou por parcelar o tributo em até oito vezes. Com isso, os meses subsequentes também terão vencimento no dia 10, exceto dois casos.

Em agosto, o pagamento poderá ser feito até o dia 12. Já em novembro, o prazo se estenderá ao dia 11. Caso o vencimento seja em dia de feriado, será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte.

Além do IPTU, o pagamento pode incluir a Taxa de Serviços Urbanos (TSU) e Contribuição de Iluminação Pública (CIP).

O imposto será recolhido por meio do Documento Único de Arrecadação Municipal (DUAM), enviado por serviço postal. Outra opção é retirar o documento em uma unidade do Rápido ou acessá-lo pelo Portal do Cidadão.

Os lançamentos seguirão os dados registrados no Cadastro Imobiliário Fiscal até 31 de dezembro, sendo que não é permitido utilizar novos dados ou incluir novos registros. São exceções casos de processo administrativo pendente e protocolizado até 2023 e erro da Administração Tributária.