Uma pessoa marcante que sumiu vai retornar para a vida de 3 signos

Vocês precisarão aprender a entender que toda história tem dois lados e as verdades não são absolutas

Gabriella Licia - 03 de janeiro de 2024

Pessoa fazendo mala para ‘retornar’. (Foto: Ilustração/Pexels/ Timur Weber)

Existem alguns signos que vão se reencontrar com uma pessoa marcante, mas que já havia sumido há algum tempo.

Vocês precisarão sentar, conversar e resolver todo o mistério que tanto magoou vocês durante esse tempo.

Não necessariamente será um ex ou um ficante, mas talvez uma amizade muito importante do passado.

Confira abaixo quais os signos que estamos falando e como deverão agir perante a situação. (Leia com Sol, ascendente e Lua).

1. Áries

A impulsividade do ariano foi o fator decisivo para que vocês se afastassem sem resolver as pontas soltas. É melhor parar um pouco, engolir o orgulho e ouvir o que essa pessoa marcante tem a dizer.

Talvez não fiquem juntos, mas é fundamental arrancar essa mágoa do peito para começar o ano de 2024 bem, livre de problemas mal resolvidos e dúvidas.

2. Leão

Os leoninos são signos muito decisivos. Se disserem que algo não tem mais volta, dificilmente poderão mudar de ideia e voltar atrás. Inclusive, se o ponto final for colocado, eles sequer param para ouvir o outro lado da história, apesar da fama de justiceiros.

Acontece que a prioridade acaba sendo a própria paz. O problema é que existem pendências em uma relação antiga com uma pessoa marcante. Ela até tentou manter a distância, mas o universo tem realizado manobras para vocês se acertarem.

3. Virgem

O orgulho e a determinação do virginiano quando o assunto é tomar decisões em relação aos sentimentos pode fazer com que esses nativos mantenham pendências com algumas pessoas.

Existe alguém do passado que foi muito importante. Vocês se desentenderam e acabaram rompendo por motivos banais. Agora é a hora de resolver essas pontas soltas.

Mas calma lá! Não necessariamente se trata de um ex e muito menos que vocês devem se reaproximar intimamente. Muitas vezes, é importante ouvir o que há a ser dito e se desprender das mágoas. Afinal, esse rancor só machuca vocês mesmos.

