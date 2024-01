Jovem é socorrida às pressas após ser atingida por equipamento de 250 kg em academia

Vítima foi encaminhada ao hospital ainda consciente e com fortes dores nas pernas

Maria Luiza Valeriano - 04 de janeiro de 2024

Análise inicial aponta que ela sofreu contusões (Foto: Reprodução/Google Maps)

Uma jovem, de 29 anos, foi vítima de um acidente na academia em que 250 kg de pesos caíram sobre as pernas, nesta quarta-feira (03), em Formosa.

A vítima estava treinando os membros inferiores em uma academia localizada no Centro de Formosa, por volta das 16h, quando houve um problema com o equipamento.

Segundo testemunhas, o banco em que a jovem estava saiu do lugar e fez com todo o peso do equipamento atingissem as pernas dela.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate da vítima, que estava consciente e com dores nas pernas. Foi necessário retirá-la da academia em uma maca.

Encaminhada ao Hospital Estadual de Formosa (HEF), análises iniciais apontam que ela apresentou contusões nos membros inferiores.