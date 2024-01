Os signos que em 2024 vão encontrar um amor

É bom se preparar para o que os planetas se alinham e trazem a você, pois coisas boas estão para chegar na sua vida

Magno Oliver - 04 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/cottonbro studio/Pexels)

Existem alguns signos que em 2024 vão encontrar um amor sim e as previsões estão muito positivas acerca desse propósito para os nativos.

Passou o Réveillon e as coisas vão mudar muito no campo da paixão para alguns signos logo, logo. Mas isso são os planetas que estão alinhando.

Acontece que os trânsitos astrológicos vão mudar o curso da vida de alguns solteiros do zodíaco para um status bem melhor e profundo.

Novos contatinhos, namoros sérios, pedidos de noivado e até casamento estão com energias calibradas para chegar a esses nativos que falaremos a seguir.

1. Touro

2024 será diferente para os taurinos. Porém, o charme, bom humor e as vibrações do ano estarão a favor deste signo para uma mudança de status de relacionamento.

Contudo, as primeiras semanas do ano lhe trarão um destaque, no entanto, é o segundo semestre que promete um match bem interessante para esses queridos. Os trânsitos astrológicos beneficiarão a paixão taurina.

2. Virgem

O romance irá embarcar na nova rotina dos virginianos. O ano bissexto vai começar interessante para esses nativos e novos contatinhos não vão deixar de faltar logo no primeiro semestre do ano.

No entanto, as influências de Saturno agem diretamente no campo amoroso destes queridos, trazendo um relacionamento sério, noivado ou casamento em breve.

3. Libra

Plutão entra no paraíso astral de Libra e indica que este nativo pode mudar o status de relacionamento em 2024. Acontece que o primeiro semestre será de muito destaque para o charme e a sensualidade destes queridos.

O mês de maio será bastante interessante para vocês no campo do amor. Busquem se cuidar porque o resto o universo já está se encarregando disso.

4. Sagitário

Por fim, mas mais intenso, outro signo com fortes pretensões a mudar o status de relacionamento nesse ano que começa é Sagitário.

No entanto, Mercúrio, Vênus e Marte vibrarão energias que farão aparecer pessoas na sua vida, tornando o ano sagitariano de romance.

A partir de abril, o amor estará em alta para vocês. Por favor, fiquem longe de ex-amores, invistam nas novas oportunidades que o zodíaco está trazendo.

