Se você tem uma moeda de R$ 1 como essa poderá ganhar até R$ 15 mil

Modelo de cunhagem olímpica traz um alto valor raro de produção, circulação, além de existir apenas poucos exemplares no Brasil

Magno Oliver - 04 de janeiro de 2024

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

O que você faria se encontrasse uma moeda de R$ 1 real que pudesse valer até R$ 15 mil nos dias atuais e te compensar em dinheiro vivo (ou Pix)?

É meio difícil de acreditar na possibilidade de realização disso, não é mesmo? Mas saiba que é possível sim!

Acontece que uma moeda de R$ 1 real que tem como referência a moeda olímpica vinculada ao boxe tem ganhado cada vez mais valor no mercado de coleções de moedas e cédulas, a numismática.

No entanto, ela foi produzida com 20 mm de diâmetro, peso de aproximadamente 2,96g, pertence à categoria de disco único e a composição é integralmente de bronze, excluindo a presença de aço inoxidável.

Essa linha de fabricação das olimpíadas adquiriu um alto valor entre colecionadores, principalmente após o período das olimpíadas.

Porém, isso se deve por conta de sua escassez no mercado, transformando-as em preciosidades desejadas por muita gente.

Devido à raridade de produção de 20 milhões de exemplares, um modelo olímpico do boxe está com valor estipulado de mercado, na numismática, em R$ 15 mil.

Por fim, o item adquire esse alto valor por conta dos fatores escassez, condição de preservação, possibilidade de defeitos de fabricação, ano de produção, volume e estado geral de imperfeições de cunhagem.

O valor de outras variantes de moedas da linha olímpica no mercado de coleções

1. Com núcleo removido, pode ser avaliada em até R$ 350,00;

2. Com núcleo deslocado, pode atingir um valor de R$ 720,00;

3. A peça do Boxe com orientação reversa para a direita pode atingir R$ 280,00;

4. A peça do Boxe com orientação reversa invertida pode ser precificada em até R$ 350,00.