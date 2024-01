Carnaval de Goianésia confirma programação com Zé Neto e Cristiano, MC Daniel e outros grandes artistas

Organizadores anunciaram as datas com a promessa de muita festa junto às "atrações de nível nacional"

Samuel Leão - 05 de janeiro de 2024

Zé Neto e Cristiano são algumas das atrações confirmadas para evento. (Foto: Reprodução)

Um dos principais points de Goiás para o Carnaval terá um festival com atrações famosas nacionalmente e, o melhor, de forma gratuita.

Se trata do “Carnaval Goianésia 2024”, que está marcado para acontecer entre os dias 09 e 12 de fevereiro.

Os shows ocorrerão no Parque da Lagoa, no Bairro São Cristovão, e devem reunir milhares de espectadores. Dentre os artistas que confirmaram a participação estão as dupla Zé Neto e Cristiano, Israel e Rodolffo e o paulista MC Daniel.

Em 2020, o evento reuniu mais de 20 mil pessoas, cantando em uníssono e curtindo o clima de festa do feriado.

Segundo a programação divulgada, a sexta-feira (09) será embalada pela dupla Zé Neto e Cristiano. Em seguida, no sábado (10), haverá o show da artista Manu Batidão.

Domingo (11) será a vez da dupla Israel e Rodolffo assumir o protagonismo dos palcos e, para fechar a agenda, a segunda-feira (12) terá a apresentação de MC Daniel.

Maiores detalhes ainda devem ser divulgados nos próximos dias. Há também a possibilidade de haver camarotes, visto que um dos organizadores é o grupo “Camarote Sumiu Uai!”, que celebra 15 anos de existência.

Considerado por muitos o maior carnaval de Goiás, a expectativa é que ocorram grandes deslocamentos da população de cidades próximas, como Anápolis, Jaraguá, Goiânia e outras.