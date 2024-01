Pessoas endividadas podem recorrer ao Procon Goiás para auxílio nas negociações; saiba como

Órgão oferece até a intermediação de um agente durante as negociações com empresas e agências bancárias

Samuel Leão - 05 de janeiro de 2024

Procon Goiás. (Foto: Divulgação)

São várias as pessoas que acumulam dívidas e buscam formas de quitá-las e, sabendo disso, o Procon Goiás está oferecendo diversas formas de ajudar os goianos a entenderem a realidade e tentar transformá-la da melhor forma, com negociações que envolvam menos juros e mais proteção ao consumidor.

O órgão oferece um cálculo, que pode ser requerido pessoalmente na sede, localizada na Rua 8, esquina com a Rua 3, no Centro de Goiânia, ou também pela plataforma Procon Web – no caso de quem não mora na capital. Assim, é possível descobrir o valor real a ser pago pelas pendências.

Além da importância de se ter o pleno conhecimento do valor total da dívida, o Procon também fornece a intermediação de um agente, para que as propostas de resolução sejam avaliadas.

Dessa forma, a população pode contar com ajuda nas negociações junto às empresas e agências bancárias, entendendo o que é positivo e o que “vale a pena” dentro de cada realidade.

Consultar o status das pendências também se torna essencial no cenário atual, visto as novas regras que limitam os juros do rotativo dos cartões de crédito no país, as quais começaram a valer nesta quarta-feira (03).

A partir de então, quem atrasar a fatura do cartão não poderá ter uma dívida maior que o dobro do débito original.

Portanto, a título de exemplo, se a dívida contraída for de R$ 500, o valor máximo a ser pago, com juros e outros encargos, deve ser R$ 1 mil. No entanto, o custo do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) segue fora desse cálculo.

O Procon ainda reforçou a importância dos clientes pagarem as faturas bancárias mensalmente, uma vez que os juros rotativos que incidem sobre tais chegam a um percentual de mais de 430% ao ano.