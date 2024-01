Thais Medeiros apresenta piora e mãe faz apelo por ajuda: “não vou perder a esperança”

Jovem voltou a ser hospitalizada e família aguarda retorno dela para casa, onde tratamento está sendo feito

Gabriella Pinheiro - 05 de janeiro de 2024

Thais Medeiros de Oliveira já tem nova data para voltar para casa (Foto: Arquivo Pessoal)

A jovem Thais Medeiros, que teve uma grave reação alérgica após cheirar uma pimenta, voltou a apresentar piora no quadro de saúde.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais na quinta-feira (04), a mãe dela, Adriana Medeiros, revelou que a filha teve picos de febre na última semana e que foi detectada uma bactéria no intestino.

Ela explica que a jovem precisou ser hospitalizada novamente para tratar as infecções. Agora, a família aguarda o retorno dela para casa, onde o tratamento da trancista está sendo realizado.

“A Thais teve um momento muito difícil da semana passada para cá. A Thais vem dando alguns picos de febre, esses picos de febre preocupam muito a gente porque é sinal de algo, uma bactéria no intestino. A gente quer a Thais em casa logo pra ela fortalecer, para a gente continuar a neuromodulação que está tendo um resultado bom”, explica.

A jovem chegou a ser hospitalizada 08 vezes, passou pelo tratamento de neuromodulação, sessões de fonoaudiologia e fisioterapia. Em um pouco menos de um ano, ela ficou 260 dias internada.

“Nós estamos aqui na luta, a gente vai conseguir, eu tenho a minha fé, eu peço a Deus que minha filha melhore muito, eu não vou perder a minha esperança”, completou a mãe.

Em tempo

Thais Medeiros foi internada no dia 17 de fevereiro de 2023, após cheirar pimenta durante um almoço na casa do namorado, em Anápolis.

Ela teve uma parada cardiorrespiratória e ficou cerca de sete minutos sem pulso e outros 15 minutos sem oxigênio.

Em um primeiro momento, ela foi hospitalizada no Hospital Evangélico de Anápolis e, em seguida, a jovem foi levada até a Santa Casa no município, onde foi diagnosticada com edema cerebral.

Agora, a jovem segue realizando o tratamento em casa.