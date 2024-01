Jovem de 18 anos morre em gravíssimo acidente próximo a Aparecida de Goiânia

Bombeiros prestaram auxílio a vítima, mas ela acabou não resistindo aos ferimentos

Augusto Araújo - 06 de janeiro de 2024

Jovem de 18 anos morreu após acidente de trânsito na GO-040, em trecho que passa por Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/CBM-GO)

Um jovem de apenas 18 anos faleceu, na noite desta sexta-feira (05), após sofrer um grave acidente de trânsito. As causas ainda serão investigadas.

O caso aconteceu em trecho da GO-040 que passa por Aparecida de Goiânia, após uma colisão do automóvel da vítima contra um outro carro. Outras três pessoas tiveram apenas ferimentos leves.

No entanto, o automóvel do jovem acabou tombando lateralmente na via e ele ficou preso às ferragens.

Assim, o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate do motorista, que já se encontrava inconsciente e sem sinais vitais no momento em que os militares chegaram.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) também foi chamado ao local, mas pôde apenas constatar o óbito da vítima no local.

Os bombeiros ainda fizeram a limpeza da pista, pois houve vazamento de óleo e combustível, o que poderia provocar novos acidentes.