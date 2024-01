Novo trajeto une Aparecida de Goiânia a município que mais cresceu em número de domicílios do país

Acesso se tornou o primeiro asfaltado entre a GO - 040 e a BR- 060, sendo uma opção mais curta

Isabella Valverde - 07 de janeiro de 2024

Asfalto no bairro Reserva do Bosque. (Foto: Divulgação)

Graças a proximidade com Aparecida de Goiânia, Abadia de Goiás se destacou como o município que mais cresceu em número de domicílios no país, segundo o Censo de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Todavia, duas zonas separadas da cidade, sendo elas a Central e a Sul, comprometiam a qualidade de vida dos moradores por conta do grande vazio urbano e o difícil acesso.

Agora, a população celebra que o problema está sendo solucionado com o asfaltamento na região, que uniu os dois pontos.

O novo acesso se tornou o primeiro asfaltado entre a GO – 040 e a BR- 060, sendo esta uma opção mais curta para os motoristas que desejam acessar a região Sudeste de Goiânia e Aparecida de Goiânia.

Na capital, a GO – 040 pode ser acessada por meio dos bairros Jardim América e Faiçalville, chegando-se ao Garavelo – em Aparecida – e a outros bairros como o Itaipu 2. A partir desse ponto, pode-se ainda chegar na região Sul de Abadia de Goiás.

Por outro lado, os motoristas que optam por passar pela BR – 060 conseguem chegar à região central de Abadia de Goiás, acessando a rodovia pela Avenida Castelo Branco.

O novo acesso criado imprime maior praticidade aos condutores, ao permitir que os abadienses cheguem mais rápido à região Sudeste de Aparecida e de Goiânia, acessando a GO – 040.

Anteriormente, para realizar o trajeto era necessário dar a volta no anel viário e ainda andar cerca de 07 quilômetros a mais pela BR-060, o que foi facilitado com a pavimentação do novo trajeto urbano.

O trecho foi realizado em uma parceria entre a Localiza Imóveis e a prefeitura de Abadia de Goiás, sendo batizado como Avenida Begônia.