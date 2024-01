Pai é suspeito de matar filho de 1 ano e 4 meses após desentendimento com companheira

Situação se passou no Bairro Parque Ibirapuera, onde o casal estava na noite de sábado (06)

Samuel Leão - 07 de janeiro de 2024

Bebê é encontrado em um córrego, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Uma criança, de apenas 01 ano e 04 meses, foi encontrada morta em um córrego de Aparecida de Goiânia, na manhã deste domingo (07). A suspeita é de que ela tenha sido deixada na água pelo pai após ele agredir a parceira e fugir.

A situação se passou no Bairro Parque Ibirapuera, onde o casal estava na noite de sábado (06). Após se embriagar, o pai da criança, de 24 anos, disse que iria buscar mais cervejas mas acabou passando na casa de uma amiga da companheira para tentar ter relações com ela, por volta das 23h.

A jovem negou e acionou a mãe da criança, que foi até o local buscar o parceiro. No entanto, ela foi recebida com tapas e empurrões, retornando para casa com o pai do pequeno.

Em casa, a sogra percebeu que ele estava agressivo com a companheira e afirmou que iria chamar a polícia. Nesse momento, ele se revoltou, pegou a criança e correu para a região de mata.

A mãe o seguiu, pedindo que devolvesse a criança e voltasse para casa, mas ele disse que só voltaria se a sogra não chamasse a polícia. Ela voltou e falou com a mãe, mas ele não retornou com o bebê, apontando posteriormente que teria começado a se afogar na água e largado o pequeno.

Equipes do Corpo de Bombeiros compareceram para realizar as buscas, encontrando o tio da criança também a procurando, o qual afirmou que havia a localizado já sem vida. A vítima foi identificada como Ayrton Rhavy Morais de Oliveira.

Estiveram presentes agentes da Polícia Civil (PC), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Instituto Médico Legal (IML). O pai da criança teria se apresentado em uma delegacia de Trindade.

A mãe alegou que eles viviam juntos há dois anos, e ela já havia sido agredida pelo parceiro há cerca de um ano, com diversos tapas na cara, mas preferiu não denunciar a situação. O jovem deve responder por lesão corporal praticada contra mulher e homicídio com aumento de pena, por ser praticado contra pessoa menor de 14 anos.