6 carnes para fazer um churrasco melhor que o dos restaurantes

Se você busca novidade, aqui vão dicas de algumas peças para te ajudar a fazer aquela comidinha gostosa com a galera

Magno Oliver - 08 de janeiro de 2024

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Existem alguns cortes de carnes para fazer churrasco que são melhores que os preparados pelos restaurantes e muita gente nem sabia.

Preparar um churrasco em casa é uma tradição apreciada por muitas pessoas e a escolha das melhores carnes desempenha um papel essencial para garantir uma refeição show de bola.

Pensando nisso, separamos para você uma listinha com alguns bons cortes que dão de 10 em churrascarias e restaurantes famosos.

6 melhores carnes para fazer churrasco melhor que o dos restaurantes

1. Bananinha

A Bananinha Swift, se tornou famosa devido ao formato semelhante à uma banana. Contudo, elas ficam entre os ossos das costelas, próximos ao contra filé, por isso são tão saborosas.

No entanto, são preparadas de forma rápida e são ótimos aperitivos para o churrasco, mas ficam ótimas também cozidas ou mesmo na air fryer.

2. Picanha Suína

Um corte um pouco desconhecido, porém barato no açougue e conhecido por ser bastante delicioso e suculento. No entanto, fica localizada na parte traseira do porquinho, assim como a picanha bovina.

Essa carne possui uma camada extra de gordura que garante um sabor inigualável ao seu churrasco.

3. Bife Ancho

Superando os cardápios tradicionais, o bife ancho se localiza bem próximo à costela do boi que forma uma rede de gordura que traz sabor, maciez e suculência que só uma carne sabe trazer.

4. Maminha

Esse pedaço trata-se de um corte mais magro, porém bastante macio e ideal para quem curte uma peça de preparo mais tranquilo e de muita maciez na estrutura.

É um corte retirado da parte inteira da alcatra, sendo famosa pela maciez e suculência.

5. Cupim

Ele também recebe o nome de giba ou mamilo. Contudo, é a porção de fibras musculares de gordura localizadas logo atrás do pescoço dos bovinos. Porém, essa carne tem um sabor muito característico e equilibra músculo e gordura em um só conjunto.

6. Filé de Salmão

Por fim, Esse carne tem uma suculência incrível e vem com pele exatamente para ser preparada em grelhas de churrasqueira ou no forno. No entanto, é essa camada que protege o peixe de ressecamento e ajuda a trazer um sabor mais relevante ao prato.

