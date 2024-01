3 cortes de carne que superam a picanha e deixam o churrasco em outro nível

Aqui está a alternativa para você que quer sair da mesmice no almoço de domingo

Anna Júlia Steckelberg - 01 de janeiro de 2024

O bife ancho fica localizado na costela do boi. (Foto: Reprodução/ Fogo e Brasa no Quintal/Youtube)

Quando pensamos em carne de qualidade, um dos primeiros cortes que nos vem à mente é a picanha, já reparou?

Esse delicioso tipo de carne é suculento e possui gordura na medida certa, por isso cai tão bem no churrasco.

Retirado do dorso da vaca, a picanha pode atingir até 2 kg e possui sua textura macia por conta do movimento que o animal faz com o músculo.

A única questão é que consumir essa peça acaba pesando um pouco no bolso do consumidor, que se assusta com o alto preço nos açougues.

É por isso que recorrer a outras opções de cortes pode ser uma excelente saída para fugir desse rombo.

Foi pensando nisso, que hoje listamos 3 cortes de carne que vão te ajudar a substituir a picanha no seu churrasco!

3 cortes de carne que superam a picanha e deixam o churrasco em outro nível:

1. Ancho

Famoso nas churrascarias pelo Brasil, o bife ancho fica localizado na costela do boi e é conhecido por sua quantidade de marmoreio.

Isto é, aquela rede de gordura intrínseca na carne que traz muita suculência e sabor ao corte.

Esse robusto corte harmonia com temperos simples e pode substituir a sua picanha no churrasco.

2. Maminha

A maminha é mais uma alternativa para o seu churrasco e que pode deixar a picanha no chinelo.

Revestida com uma camada generosa de gordura, a maminha é muito versátil nas mais diversas preparações, fora que é classificada como um corte nobre.

3. Fraldinha

Por fim, para algumas pessoas a fraldinha é um excelente substituto da picanha por possuir muita gordura ao longo de todo o corte.

Com sabor único, essa peça traz muita suculência e maciez quando preparado na grelha e na frigideira.

