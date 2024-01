Conheça fazenda luxuosa em Pirenópolis de suposto líder de esquema de falsos sorteios

Grupo também possui imóveis em Abadiânia, Goiânia e Pontal do Araguaia (MT)

Maria Luiza Valeriano - 08 de janeiro de 2024

Fazenda foi construída com cerca de 3 mil m² de pedras de Pirenópolis (Foto: Reprodução)

Campo de futebol society, quadra de areia, cinco represas e área de lazer com cerca de 3 mil m² de pedras de Pirenópolis são apenas algumas características da fazenda luxuosa adquirida por um dos supostos chefes de um grupo criminoso sediado em Goiás, responsável por organizar sorteios falsos para adquirir vantagem de venda de títulos de capitalização.

A Polícia Civil (PC) deflagrou, nesta segunda-feira (08), a operação Las Vegas, que identificou a movimentação criminosa. Espalhado por quatro empresas diferentes de venda de títulos, o grupo garantia a vantagem da venda ao anunciar sorteios com falsos ganhadores contratados para atuar como premiados. Além disso, famosos foram usados em propagandas para conferir credibilidade.

Com isso, o grupo acumulou uma fortuna milionária e se tornou dono de propriedades luxuosas, incluindo a fazenda em Pirenópolis avaliada em R$ 12 milhões.

A própria extensão do local já é imponente, com 36 alqueires de terra, sendo que 30 foram preparadas e divididas em cinco partes para receberem plantações. Também há cinco represas construídas e a possibilidade de fazer outras cinco.

O terreno também possui um córrego e várias nascentes, o que garante acesso privativo à uma cachoeira com piscina natural. A propriedade foi construída de tal forma que é possível acessar a cachoeira passando por um caminho já trilhado em pedras assentadas e pontes de madeira.

Quanto à área construída, no topo de um morro com vista panorâmica privilegiada do Cerrado, são quase 600 m². Reformada há pouco mais de um ano, todo o local possui acabamento em alto padrão, a começar pela sala ampla, onde há uma mesa de jantar com 20 lugares, mesa de sinuca e tênis de mesa.

Ao todo, são quatro suítes que podem acomodar ao menos 16 pessoas, todas com vista para a natureza. Do lado de fora, além de uma piscina com borda infinita e ofurô independente, a propriedade conta com um lago que a circunda, feito em pedra natural.

A área de lazer é equipada com um campo de futebol society e quadra de área e espaço gourmet independente com churrasqueira à carvão e fogão caipira. Assim, no local, a PC encontrou um faisão e araras em cativeiro, além de duas armas de fogo.

Trata-se de apenas um dos terrenos adquiridos pelo grupo, que também comprou uma fazenda em Pontal do Araguaia (MT), que conta com represas, córrego que flui pelo local, piscina, ofurô, e uma casa luxuosa.

Outras propriedades descobertas até o momento são uma chácara em Abadiânia e um apartamento no Setor Bueno, em Goiânia.

Investigação

A Operação Las Vegas, comandada pelo delegado Luiz Carlos da Cruz, já cumpriu nove mandados de prisão e 16 de busca. Mais de 70 policiais foram mobilizados em Goiás e no Mato Grosso. Ao todo, o grupo criminoso comandava quatro empresas: AnaPrêmios, AnaBrasil de Prêmios, Rede Prêmios e a Vitrine de Prêmios.

Das nove pessoas presas, cinco estavam em Anápolis e quatro em Goiânia, sendo seis homens e três mulheres, todos suspeitos de estelionato.

Até o momento, o número de vítimas é indeterminado, visto que vendiam títulos para pessoas de todo o Brasil e do mundo pela internet.