Descoberta a causa da morte de homem encontrado sem vida no meio da rua, em Anápolis

Ao Portal 6, o delegado Wlisses Valentim, do Grupo de Investigação de Homicídios, deu mais detalhes sobre o caso

Davi Galvão - 08 de janeiro de 2024

Corpo foi encontrado no meio da rua. 9 (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) se deslocou até o Parque Calixtópolis II, na manhã desta segunda-feira (08), após populares avistarem um homem aparentemente sem vida no meio da via.

Conforme apurado pelo Portal 6, a vítima trata-se de Aurélio Pereira da Silva, de 60 anos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também esteve presente na cena e constatou o óbito do idoso, que apresentava alguns ferimentos na altura da cabeça.

Esses machucados fizeram com que fosse necessária também a presença do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) do município.

À reportagem, o delegado Wlisses Valentim apontou que, inicialmente, tudo parece indicar uma morte por causas naturais, na qual a vítima teria se ferido apenas após sofrer um mal súbito e cair.

O caso, porém, seguirá sendo investigado pela Polícia Civil (PC).