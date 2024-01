Homem usa motorista de aplicativo para aplicar golpe de mais de R$ 5 mil na Loja do Flamengo, em Anápolis

Estabelecimento teve que ser fechado para que a denúncia do crime fosse formalizada na Polícia Civil

Samuel Leão - 08 de janeiro de 2024

Homem dá golpe do pix em loja do Flamengo, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Na tarde deste domingo (07), uma vendedora da Loja do Flamengo, em Anápolis, se frustrou após realizar diversas vendas, para um mesmo cliente, totalizando mais de R$ 5 mil.

Isso porque, apenas após a conclusão das transações que a verdadeira situação se revelou: um golpe realizado por meio de diversos pix falsos.

O suspeito teria comparecido no estabelecimento ainda no sábado (06), quando passou o dia fazendo compras e decidiu pedir mais coisas, as quais buscaria no dia seguinte.

Entre um dia e outro, a funcionária percebeu que as transferências eram falsas e ofereceu mais produtos para que ele voltasse.

A partir daí, ela alertou a Polícia Militar (PM) para tentar pegar o indivíduo em flagrante. Uma guarnição ficou de prontidão para ser acionada quando o suspeito surgisse na loja.

Porém, apesar da tentativa bem arquitetada, o homem não deu brechas e enviou um motorista de aplicativo para retirar a mercadoria, de modo que o profissional faria uma viagem levando os produtos de volta até ele em Goiânia.

O condutor ainda tentou falar com o cliente, pelo app de corridas, mas não obteve resposta.

A vendedora também buscou contato, mas não foi respondida. A loja chegou a ser fechada para que uma denúncia formal fosse registrada junto à Polícia Civil (PC).