Anna Júlia Steckelberg - 10 de janeiro de 2024

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Algumas pessoas podem até acertar a parte do cozimento, mas temperar feijão pode ser um desafio grandioso para muita gente.

Isso porque, nem sempre os amadores sabem bem quais temperos caem bem com os grãos. Bom e se você faz parte desse time, não se preocupe!

Hoje encontramos uma técnica perfeita para fazer o bom e velho feijãozinho sem errar a mão!

O segredo dos chefs para temperar feijão depois de cozido de forma simples e prática:

No YouTube, o canal Cozinhando com a BIBI já acumula mais de 101 mil inscritos e lá podemos ter contato com inúmeros passo a passo das mais diversas receitas.

Em um vídeo, que já atingiu mais de 1 milhão de visualizações, temos a promessa do tempero de mãe no feijão!

Através de uma simples receita, podemos incorporar essa preparação em casa sem passar por perrengue!

Para isso, vamos precisar cozinhar os feijões. A cada 3 xícaras de feijão, cozinhe em 1 litro e 800 mL de água.

Leve para a pressão por cerca de 30 minutos, lembre-se de lavar bem os grãos antes; e, se preferir, deixe-os de molho em um recipiente na água de um dia para o outro antes da preparação.

Com o feijão cozido, vamos ao tempero!

Em uma frigideira quente refogue, em duas colheres de sopa de óleo, uma colher de sopa de cebola, uma colher de sopa de pimentão verde, amarelo e vermelho.

Inclua também uma colher de sopa de extrato de tomate, sal, alho e cominho a gosto. Contudo, com todos os temperos muito bem refogados e incorporados misture-os junto ao feijão.

Por fim, ajuste o sal e voilá! Seu feijão com gostinho de comida de mãe estará pronto!

